الصحة: إعطاء أكثر من 39 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الصحة أن جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة تجاوزت 39,000,000 جرعة، وتم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

محمد يوسف

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