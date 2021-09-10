السعودية | محمد بن سلمان يستقبل مسؤول برلماني روسي

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يستقبل مسؤول برلماني روسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الخميس، في نيوم رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية ليونيد سلوتسكي.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.

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حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.