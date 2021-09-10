، النصر: "العمري" يخضع للكشف الطبي. والكاميروني "أبو بكر" ينضم للتدريبات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف نادي النصر أن مدافع الفريق الأول لكرة القدم (الدولي) عبدالإله العمري، سيجري كشفا طبياً على موضع الإصابة، السبت المقبل، للتأكد من نوعها.
وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بأن اللاعب لم يشارك في تدريبات، أمس الخميس، بناء على التقرير المرسل من الجهاز الطبي للمنتخب.
ميدانياً واصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر أمس الخميس استعداداتهم لمباراة الفريق مساء الثلاثاء أمام تراكتور الإيراني ضمن منافسات دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2021م.
اشتملت التدريبات على تمارين لياقية منوعة، ومناورة على منتصف الملعب، ومناورات في مربعات صغيرة.
وشارك في تدريبات الأمس نجوم المنتخب الأولمبي والأول واللاعب ماشاريبوف فيما سينضم الكاميروني أبو بكر اليوم الجمعة للتدريبات.دوري أبطال آسيا النصر
النصر: "العمري" يخضع للكشف الطبي. والكاميروني "أبو بكر" ينضم للتدريباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-10
كشف نادي النصر أن مدافع الفريق الأول لكرة القدم (الدولي) عبدالإله العمري، سيجري كشفا طبياً على موضع الإصابة، السبت المقبل، للتأكد من نوعها.
وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بأن اللاعب لم يشارك في تدريبات، أمس الخميس، بناء على التقرير المرسل من الجهاز الطبي للمنتخب.
ميدانياً واصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر أمس الخميس استعداداتهم لمباراة الفريق مساء الثلاثاء أمام تراكتور الإيراني ضمن منافسات دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2021م.
اشتملت التدريبات على تمارين لياقية منوعة، ومناورة على منتصف الملعب، ومناورات في مربعات صغيرة.
وشارك في تدريبات الأمس نجوم المنتخب الأولمبي والأول واللاعب ماشاريبوف فيما سينضم الكاميروني أبو بكر اليوم الجمعة للتدريبات.
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
12:31 AM
كشف نادي النصر أن مدافع الفريق الأول لكرة القدم (الدولي) عبدالإله العمري، سيجري كشفا طبياً على موضع الإصابة، السبت المقبل، للتأكد من نوعها.
وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بأن اللاعب لم يشارك في تدريبات، أمس الخميس، بناء على التقرير المرسل من الجهاز الطبي للمنتخب.
ميدانياً واصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر أمس الخميس استعداداتهم لمباراة الفريق مساء الثلاثاء أمام تراكتور الإيراني ضمن منافسات دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2021م.
اشتملت التدريبات على تمارين لياقية منوعة، ومناورة على منتصف الملعب، ومناورات في مربعات صغيرة.
وشارك في تدريبات الأمس نجوم المنتخب الأولمبي والأول واللاعب ماشاريبوف فيما سينضم الكاميروني أبو بكر اليوم الجمعة للتدريبات.
، النصر: "العمري" يخضع للكشف الطبي. والكاميروني "أبو بكر" ينضم للتدريبات ،
المصدر : الخليج 365
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