، اتحاد غرب آسيا يعتمد استضافة السعودية لبطولتي تحت 23 عامًا والناشئين ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
صادقت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم على كل التوصيات الخاصة بأجندة البطولات، وعلى التقارير الإدارية والفنية والمالية ومحاضر الاجتماعات للعام المنتهي 2020 إلى جانب موازنة العام الحالي 2021.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السادس والعشرين الذي عقدته اللجنة برئاسة الأمير علي بن الحسين، اليوم الخميس، بحضور الأعضاء: الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي/ عُمان، حسين سعيد/ العراق، حميد الطاير/ الإمارات، أحمد البوعينين/ قطر، إبراهيم القاسم/ السعودية، علي المطيري/ الكويت.
وصادقت اللجنة على إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال خلال الفترة من 20 مارس 2023 ولغاية 3 إبريل 2023 وباستضافة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وعلى إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية تحت سن 23 خلال الفترة من 4 - 12 أكتوبر 2021 وباستضافة الاتحاد السعودي، إلى جانب المصادقة على إقامة البطولة الثانية للشباب خلال الفترة من 20 - 30 نوفمبر 2021 وباستضافة الاتحاد العراقي في مدينة أربيل، وعلى توصية لجنة المسابقات بإقامة البطولة الثامنة للناشئين خلال الفترة من 15 - 25 أكتوبر 2021 وباستضافة الاتحاد السعودي.
اتحاد غرب آسيا يعتمد استضافة السعودية لبطولتي تحت 23 عامًا والناشئينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-10
صادقت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم على كل التوصيات الخاصة بأجندة البطولات، وعلى التقارير الإدارية والفنية والمالية ومحاضر الاجتماعات للعام المنتهي 2020 إلى جانب موازنة العام الحالي 2021.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السادس والعشرين الذي عقدته اللجنة برئاسة الأمير علي بن الحسين، اليوم الخميس، بحضور الأعضاء: الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي/ عُمان، حسين سعيد/ العراق، حميد الطاير/ الإمارات، أحمد البوعينين/ قطر، إبراهيم القاسم/ السعودية، علي المطيري/ الكويت.
وصادقت اللجنة على إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال خلال الفترة من 20 مارس 2023 ولغاية 3 إبريل 2023 وباستضافة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وعلى إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية تحت سن 23 خلال الفترة من 4 - 12 أكتوبر 2021 وباستضافة الاتحاد السعودي، إلى جانب المصادقة على إقامة البطولة الثانية للشباب خلال الفترة من 20 - 30 نوفمبر 2021 وباستضافة الاتحاد العراقي في مدينة أربيل، وعلى توصية لجنة المسابقات بإقامة البطولة الثامنة للناشئين خلال الفترة من 15 - 25 أكتوبر 2021 وباستضافة الاتحاد السعودي.
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
12:03 AM
بمشاركة أمين عام اتحاد القدم إبراهيم القاسم
صادقت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم على كل التوصيات الخاصة بأجندة البطولات، وعلى التقارير الإدارية والفنية والمالية ومحاضر الاجتماعات للعام المنتهي 2020 إلى جانب موازنة العام الحالي 2021.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السادس والعشرين الذي عقدته اللجنة برئاسة الأمير علي بن الحسين، اليوم الخميس، بحضور الأعضاء: الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي/ عُمان، حسين سعيد/ العراق، حميد الطاير/ الإمارات، أحمد البوعينين/ قطر، إبراهيم القاسم/ السعودية، علي المطيري/ الكويت.
وصادقت اللجنة على إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال خلال الفترة من 20 مارس 2023 ولغاية 3 إبريل 2023 وباستضافة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وعلى إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية تحت سن 23 خلال الفترة من 4 - 12 أكتوبر 2021 وباستضافة الاتحاد السعودي، إلى جانب المصادقة على إقامة البطولة الثانية للشباب خلال الفترة من 20 - 30 نوفمبر 2021 وباستضافة الاتحاد العراقي في مدينة أربيل، وعلى توصية لجنة المسابقات بإقامة البطولة الثامنة للناشئين خلال الفترة من 15 - 25 أكتوبر 2021 وباستضافة الاتحاد السعودي.
، اتحاد غرب آسيا يعتمد استضافة السعودية لبطولتي تحت 23 عامًا والناشئين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد غرب آسيا يعتمد استضافة السعودية لبطولتي تحت 23 عامًا والناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.