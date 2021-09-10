وأوضح الحساب الرسمي لمطار الملك خالد عبر موقع تويتر: أن خدمة الإنترنت المجانية تتوفر في كافة صالات مطار الملك خالد الدولي ومرافقه وحتى لحظة صعودك على متن الطائرة.

شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك خالد يوفر خدمة الإنترنت مجانية في جميع المرافق ويحددخطوتان للاستفادة منها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع