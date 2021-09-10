شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك خالد يوفر خدمة الإنترنت مجانية في جميع المرافق ويحددخطوتان للاستفادة منها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، وجود خدمة الإنترنت مجانية، في جميع مرافق المطار.
وأوضح الحساب الرسمي لمطار الملك خالد عبر موقع تويتر: أن خدمة الإنترنت المجانية تتوفر في كافة صالات مطار الملك خالد الدولي ومرافقه وحتى لحظة صعودك على متن الطائرة.
وجاءت خطوات التفعيل كالآتي "اختر شبكة «KKIA free Wi-Fi», قبول الشروط والأحكام.