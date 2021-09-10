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مطار الملك خالد يوفر خدمة الإنترنت مجانية في جميع المرافق ويحددخطوتان للاستفادة منها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، وجود خدمة الإنترنت مجانية، في جميع مرافق المطار.

وأوضح الحساب الرسمي لمطار الملك خالد عبر موقع تويتر: أن خدمة الإنترنت المجانية تتوفر في كافة صالات مطار الملك خالد الدولي ومرافقه وحتى لحظة صعودك على متن الطائرة.

وجاءت خطوات التفعيل كالآتي "اختر شبكة «KKIA free Wi-Fi», قبول الشروط والأحكام.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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