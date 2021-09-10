شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا يكشف عن العدد المسموح حضوره في حفلات الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدد تطبيق توكلنا العدد المسموح به في التصريح الشخصي، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى المسموح به هو 20 زائرًا.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه التطبيق من أحد المستفيدين تضمن "كم العدد المسموح في الزواج هذه الفترة؟".

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء تطبيق توكلنا عبر موقع تويتر: "تصريح تجمع شخصي، الحد الأقصى المسموح به هو 20 زائرًا ويلزم التقيد بتعليمات الجهات المختصة.

وأضاف: 'عبر موقع توكلنا الإلكتروني وتطبيق توكلنا للأجهزة الذكية يقدم خدمة تصريح تجمع للأفراد والجهات الحكومية والتجارية لإصدار تصريح لمكان تجمع للمساعدة على إدارته بهدف المحافظة على السلامة الصحية للجميع".