شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح آلية إسقاط السيارة المباعة خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور الإجراء المطلوب لإسقاط السيارة من سجلات مالكها في حال بيعها خارج المملكة.

وقالت إدارة المرور أنه يجب مراجعة المرور وتقديم مايثبت بيعها بالخارج مرفقاً اللوحات ورخصة السير..

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للمرور، قال فيه أحد المستفيدين:"ماهي الألية لاسقاط المركبة المباعة خارج المملكة؟".

وفي وقت سابق أكد المرور أن إسقاط السيارة من السجلات يتطلب تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، ويتم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم اسقاطها من السجلات