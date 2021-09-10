شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: تلقي جرعتي لقاح كورونا قبل المغادرة شرط للعودة إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اشترطت المديرية العامة للجوازات لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، استكمال تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

وقالت الجوازات أنه يلزم استكمال تلقي جرعتي اللقاح المضاد لكورونا داخل البلاد قبل المغادرة.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقته المديرية من مواطن "كفيل" استفسر حول مدى إمكانية سفره خارج البلاد لإحضار أحد العاملين لديه.