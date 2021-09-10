نشرة «عاجل».. القبض على امرأة تسيء لإحدى المناطق وإلزام الشاحنات بمواعيد لدخول المدن الرئيسة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: «المرور» يحذر من تجاوز حافلات النقل المدرسي في حالتين، والقبض على امرأة تسيء لإحدى المناطق إلزام الشاحنات بمواعيد لدخول المدن الرئيسة.

وفي ما يلي التفاصيل:

3 مدن سعودية تتصدر معدل التعافي من كورونا في 24 ساعة

تصدرت 3 مدن سعودية، اليوم الخميس، معدل حالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية البالغ إجماليه 195 حالة، وسجلت الرياض 35 حالة وعنيزة 23 وعرعر 10 حالات تعاف جديدة.

«المرور» يحذر من تجاوز حافلات النقل المدرسي في حالتين.. ويوجه نصائح للطلاب

حذَّر المرور السعودي من تجاوز حافلات النقل المدرسي في حالتين.

وقال «المرور» إن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية.

بالفيديو.. قائد مركبة يسير معاكسًا في جدة و«المرور» يضبطه

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ ورده بشأن قيام أحد قائدي المركبات بالسير عكس اتجاه الطريق في حي الريان بجدة.

بالفيديو.. «متحدثة التعليم»: 3 دلائل مرتبطة بتفعيل اختبارات تعزيز المهارات

عددت المتحدثة الرسمية باسم التعليم، ابتسام الشهري، أهمية تفعيل اختبارات تعزيز المهارات التي تبدأها الوزارة لأول مرة مع بدء العام الدراسي وتستمر 14 يومًا.

التأمينات الاجتماعية: أكثر من 3.5 مليون معاملة منجزة إلكترونيًّا

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن عدد المعاملات المنجزة إلكترونياً خلال شهر أغسطس الماضي؛ حيث بلغت أكثر من 3.5 مليون معاملة، فيما تجاوز زوار البوابة الإلكترونية للمؤسسة حاجز مليوني زيارة.

«التسوية الودية» تستعيد 1.3 مليون ريال لصالح ورثة عامل سعودي متوفى

استعادت إدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، حقوق عامل سعودي متوفى بما يقارب المليون وثلاث مئة ألف ريال.

بينها ينبع والدمام.. 11 مدينة «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن 11 مدينة سجلت الأعلى حرارة في المملكة اليوم، وقال: إن ينبع جاءت في المرتبة الأولى بتسجيل 45 درجة مئوية، الدمام 44.5 درجة مئوية، الأحساء 43.7 درجة مئوية.

القبض على مقيمة تسيء لسكان إحدى المناطق بألفاظ تنافي الآداب العامة

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على امرأة تسيء لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة.

رسميًّا.. إلزام الشاحنات بمواعيد لدخول المدن الرئيسة ورصد المخالفين

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للموانئ برنامجا لتنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسة في المملكة، وفق عدة مراحل تبدأ أولاها في مدينة جدة.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

منصة "مساند" تسحب تراخيص 4 مكاتب استقدام مخالفة وتسيّل ضمانها المالي

أصدرت منصة مساند التي تختص باستقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، 4 قرارات تقضي بسحب تراخيص 4 مكاتب استقدام مخالفة وتسييل ضمانها المالي، لإرجاع الحقوق لأصحابها ولعدم التزامها بمعالجة الشكاوى الواردة بالمنصة عبر نظام إدارة الشكاوى.

طقس الجمعة.. أمطار رعدية في 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الجمعة، نشاطًا لرياح سطحية مثيرة لأتربة تحد من الرؤية الأفقية على مناطق: «شمال شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران».

«الأحوال المدنية»: تصوير الهوية الوطنية بالمستشفيات «مخالف»

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يحق للمستشفيات تصوير الهوية الوطنية أو كارت العائلة للمراجعين أو المرضى أو عائلاتهم.

تفاصيل مثيرة يرويها حارسا أمن أوقفا «متحرش المول» في جدة

روى حارسا أمن تفاصيل سيطرتهما على وافد تحرش بفتاة في أحد مولات جدة.

«توكلنا» يحدد العدد المسموح حضوره في حفلات الزواج

كشف تطبيق «توكلنا»، عن العدد المسموح به في التصريح الشخصي، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى المسموح به هو 20 زائرًا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «كم العدد المسموح في الزواج هذه الفترة؟».

بعد الجنوح المؤقت لإحدى السفن.. قناة السويس توضح ملابسات الحادث

شددت هيئة قناة السويس في بيان رسمي، على وسائل الإعلام، بتحري الدقة في ما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة، وذلك بعد جنوح إحدى السفن التي تعبر قناة السويس اليوم الخميس.

الجيش اللبناني يوجه ضربة لحزب الله ويضبط مصنعًا كبيرًا للكبتاجون

قالت مراسلة فضائية «الإخبارية»، مارسيل كرم، إن الجيش اللبناني ضبط قبل أيام قليلة مصنعًا كبيرًا للكبتاجون قرب بعلبك والمعروفة تقليديًّا بأنها محسوبة على حزب الله.

الإتحاد يكشف آلية إرسال «التذاكر المحجوزة» لموقعة أبها

كشف نادي الإتحاد، مساء اليوم الخميس، عن آلية إرسال التذاكر المحجوزة لمباراة النمور أمام ضيفه القادم من الجنوب فريق أبها، مساء السبت المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، لحساب الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

عودة الحياة إلى الدوري السعودي.. و«الآسيوية» تؤجّل فك الارتباط على الصدارة

تعود الحياة من جديد إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مساء السبت المقبل، بعد توقفها خلال المدة الماضية لمشاركة المنتخب السعودي في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي يتصدرها الأخضر مناصفة مع أستراليا بالعلامة الكاملة بـ6 نقاط.