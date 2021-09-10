، إسرائيل تشكل لجنة تحقيق في فرار المعتقلين الفلسطينيين الـ6 ،

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أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الخميس)، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الاثنين الماضي.
وذكر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، أن لجنة التحقيق ستشكل بالتنسيق مع رئيس الوزراء برئاسة قاض متقاعد؛ لبحث ومناقشة الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية، التي أسهمت في هروب الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من سجن جلبوع.
وأقر "بارليف" أن واقعة هروب الأسرى من سجن جلبوع تمثل فشلاً أمنيًا كبيرًا، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأشار إلى أن الجيش والشرطة الإسرائيليين عززا من قواتهما بهدف الإسراع في عملية القبض على الأسرى الهاربين.
إسرائيل تشكل لجنة تحقيق في فرار المعتقلين الفلسطينيين الـ6صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-09
أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الخميس)، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الاثنين الماضي.
وذكر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، أن لجنة التحقيق ستشكل بالتنسيق مع رئيس الوزراء برئاسة قاض متقاعد؛ لبحث ومناقشة الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية، التي أسهمت في هروب الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من سجن جلبوع.
وأقر "بارليف" أن واقعة هروب الأسرى من سجن جلبوع تمثل فشلاً أمنيًا كبيرًا، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأشار إلى أن الجيش والشرطة الإسرائيليين عززا من قواتهما بهدف الإسراع في عملية القبض على الأسرى الهاربين.
09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
09:02 PM
تبحث الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية
أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الخميس)، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الاثنين الماضي.
وذكر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، أن لجنة التحقيق ستشكل بالتنسيق مع رئيس الوزراء برئاسة قاض متقاعد؛ لبحث ومناقشة الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية، التي أسهمت في هروب الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من سجن جلبوع.
وأقر "بارليف" أن واقعة هروب الأسرى من سجن جلبوع تمثل فشلاً أمنيًا كبيرًا، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأشار إلى أن الجيش والشرطة الإسرائيليين عززا من قواتهما بهدف الإسراع في عملية القبض على الأسرى الهاربين.
، إسرائيل تشكل لجنة تحقيق في فرار المعتقلين الفلسطينيين الـ6 ،
المصدر : الخليج 365
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