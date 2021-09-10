شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث علاقات الصداقة والتعاون مع رئيس «دولية الدوما الروسي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية ليونيد سلوتسكي، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وذلك خلال استقبال سموه، سلوتسكي، في قصر نيوم، أمس.
حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى د. مشعل السلمي.