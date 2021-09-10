اخبار السعوديه

ولي العهد يبحث علاقات الصداقة والتعاون مع رئيس «دولية الدوما الروسي»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث علاقات الصداقة والتعاون مع رئيس «دولية الدوما الروسي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية ليونيد سلوتسكي، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وذلك خلال استقبال سموه، سلوتسكي، في قصر نيوم، أمس.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى د. مشعل السلمي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا