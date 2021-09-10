حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى د. مشعل السلمي.

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث علاقات الصداقة والتعاون مع رئيس «دولية الدوما الروسي» والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

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