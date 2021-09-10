شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق «لوحة وطن» في كورنيش الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق مبادرة «لوحة وطن»، التي ينظمها مكتب العمل بمحافظة الخبر، احتفالا باليوم الوطني الـ91، بالتعاون مع محافظة الخبر، وبالشراكة مع القطاعين الحكومي والأهلي بالمحافظة، مساء غد السبت، من الساعة الرابعة، وحتى الثامنة مساءً، بالواجهة البحرية لكورنيش الخبر.

بدوره، قال مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر منصور آل بن علي: إن فكرة اللوحة تتمحور حول مكونات الوطن وأطيافه، الصغار والكبار، على اختلاف مهنهم، مضيفًا: لذلك سنشهد وجود معظم القطاعات لتكوين لوحة تعبر عن مشاركة أبناء وبنات الوطن بهذه الفرحة، وتكوين أكبر لوحة على مستوى المملكة.

وبين أنه تم العمل على المبادرة مبكرًا، قبل ازدحام وكثرة الفعاليات، وتماشيًا مع التعليمات والإجراءات الاحترازاية، موضحًا أنه سيتم تصويرها، ومن ثم عرضها تزامنًا مع اليوم الوطني.