شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 92 سيارة مهملة وتالفة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الإدارة العامة للنظافة، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، 92 سيارة مهملة وتالفة، الأسبوع الماضي، من الشوارع المستهدفة لتحسين المشهد البصري، ضمن نطاق مدينتي الهفوف والمبرز، وذلك بعد انقضاء المهلة النظامية من وضع الملصق التحذيري.

وأكدت الأمانة أن الحملة تستهدف الحد من مظاهر التشوهات البصرية، والحفاظ على المنظر الحضاري، والتخلص من المركبات المهملة، مطالبة أصحاب السيارات المهملة برفعها، تفاديا للمساءلة القانونية.

تأتي الحملة بالتعاون والتنسيق بين البلديات والجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة، إذ يتم في البداية وضع ملصق تحذيري على المركبة لمالكها ويمهل لمدة 15 يوما، حتى يتم بعدها إعداد محضر بالتعاون مع المرور والجهات ذات العلاقة ومن ثم ترفع إلى موقع الحجز لمدة 90 يوما ثم يتم بيعها بالمزاد العلني وتتم إزالة المركبات بعد رفع اللوحات إلى المرور، ويحق للمواطن استعادة المركبة وسداد مستحقات السحب والحجز في هذه الفترة.