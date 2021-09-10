شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة خطة «طوارئ الأمطار» في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث أمين حفر الباطن م. خلف العتيبي، خطة الطوارئ لموسم هطول الأمطار لهذا العام 1443هـ، وذلك في اجتماع بحضور مدير الدفاع المدني بحفر الباطن العقيد محمد العنزي.

وتناول الاجتماع التأكد من جاهزية المواقع ومناقشة الخطط والبرامج والاستعدادات وجدولة المهام بين الإدارات المعنية، إضافة إلى التأكد من نظافة قنوات التصريف وتوزيع العمالة على التقاطعات، إضافة إلى توزيع المضخات في الأماكن الحرجة والحضور الميداني لمشرفي المربعات وتوفير المعدات والصهاريج المشاركة.

على جانب آخر، ناقش م. العتيبي برنامج معالجة التشوه البصري، في اجتماع مع البلديات والوكالات والإدارات المختصة بالأمانة، بحضور المشرف العام على دعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان م. عبدالله بن سعيد.

وكانت بلدية جنوب حفر الباطن قد أغلقت منشأة لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية، وأتلفت 22 كيلو جراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى استبعاد 3 من العمالة لعدم وجود الشهادات الصحية.

فيما كثفت بلديه شرق حفر الباطن جولاتها الميدانية في السوق المركزي للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك بمشاركة قوة المهام والواجبات.