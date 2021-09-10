شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الإصحاح البيئي برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة الخدمات، التابعة لبلدية محافظة رأس تنورة، أعمال الإصحاح البيئي والتعقيم، في عدة مواقع بالمحافظة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

كما كثفت الإدارة الرقابة على المحلات التجارية، والمطاعم بالمحافظة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت، إضافةً إلى وضع ملصق «رأيك يفرق».