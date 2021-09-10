شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الإصحاح البيئي برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة الخدمات، التابعة لبلدية محافظة رأس تنورة، أعمال الإصحاح البيئي والتعقيم، في عدة مواقع بالمحافظة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
كما كثفت الإدارة الرقابة على المحلات التجارية، والمطاعم بالمحافظة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت، إضافةً إلى وضع ملصق «رأيك يفرق».