شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة وطمس الكتابات المشوهة بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية النعيرية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها في إزالة وطمس الكتابات المشوهة للمنظر العام، وإعادة طلاء الجدران، ضمن جهود البلدية في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، ومشاركتها في مبادرة «صور وأرسل».

فيما واصلت إدارة الحركة والصيانة أعمال إعادة صبغ أكتاف الطريق بالمدخل الجنوبي للمحافظة، ضمن جهودها في معالجة التشوهات البصرية والعمل على تحسين المشهد الحضري.

من ناحيته، كثف قسم الحدائق والتجميل أعماله في صيانة وقص المسطحات الخضراء بالمدخل الشرقي للمحافظة.

وكان رئيس البلدية م. نايف الرجباني، قد اجتمع بمسؤولي الشركة المطورة للحاسب الآلي بالبلدية، بحضور مساعد رئيس البلدية، ورئيس قسم تنقية المعلومات؛ لبحث سبل تطوير جميع الأنظمة الإلكترونية بالبلدية، والمباني التابعة، وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030م.