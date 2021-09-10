شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة ميدانية لـ«المعدات ذات التقنيات العالية» بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، في جولة ميدانية، على سير عمل الآليات والمعدات ذات التقنيات العالية، في عدد من المواقع بحاضرة الدمام، وشاهد أداءها من خلال عملها ونتائج الأعمال السابقة لمعالجة عناصر التشوه البصري، كما اطلع على أعمال معالجة التشوه في طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وطريق الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، واستكملت الجولة في طريق الأمير سلطان وشارع طارق بن زياد وشارع سعد بن أبي وقاص في الظهران.

وشاهد الأمين، والوفد المرافق، مظاهر تحسين المشهد الحضري من خلال تشجير الطرق بأشجار مختلفة ومتنوعة على امتداد الطرق الرئيسية، وعدد من الشوارع بمدينة الظهران، واستعرض رئيس بلدية الظهران م. محمد الجاسم، أهم العناصر التي تمت في هذه الشوارع، والأحياء.

واستمع م. الجبير لشرح عن عمل آليات معالجات مظاهر التشوه البصري، أبرزها نماذج من الخرسانة الممشطة كأحد النماذج الناجحة على الطرق وداخل الأحياء، بعدها انتقل إلى محافظة الخبر، حيث قدم رئيس البلدية م. سلطان الزايدي، شرحًا عن أعمال معالجة عناصر التشوه البصري، في طريق الأمير فيصل بن فهد، وشارع الأمير تركي في محافظة الخبر، واطلعوا على نماذج متنوعة من مظاهر تحسين المشهد الحضري، والمواقع التي تمت معالجتها.

جاء ذلك خلال وقوفه على إنجازات الأمانة في تحسين المشهد الحضري، مع المشرف العام على إدارة دعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان م. عبدالله بن سعيد، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، ووكيل الأمين المساعد للمشاريع م. شافي الخالدي، ومدير عام محفظة دعم وتمكين أمانات المنطقة م. وائل الملا، ومدير علاقة أمانات الشرقية المهندس محمد المزيد، ومدير محفظة أمانة الرياض تركي الثبيتي، وعدد من قيادات الأمانة ورؤساء البلديات.

وناقش م. الجبير إطار الحوكمة في الأمانة، من خلال إنشاء غرفة عمليات معالجة التشوه البصري «مستوى توجيهي - مستوى تنفيذي»، واعتماد الخطة التنفيذية للأعمال، وتشكيل غرف عمليات في البلديات، وفرق عمل للمتابعة الميدانية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده، بمقر وكالة التعمير والمشاريع.