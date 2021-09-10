شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 76 طن فاكهة وخضار في مستودع مخالف بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت بلدية وسط الدمام 76 طن فاكهة وخضار فاسد، في مستودع مخالف، وذلك ضمن حملة مشتركة مع هيئة الغذاء والدواء والدفاع المدني، وتم إغلاق المستودع، وجارٍ العمل على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، أنه امتدادًا لجهود البلدية الرقابية على المنشآت الغذائية والصحية رصدت البلدية ضمن حملة مشتركة مع هيئة الغذاء والدواء والدفاع المدني عددًا من المخالفات في أحد المستودعات، تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، إضافة إلى سوء حفظ المواد الغذائية.

وأضاف إنه تم ضبط كميات من الفواكه والخضار الفاسد، مشيرًا إلى أنه تم إتلاف كامل الكمية واتخاذ كافة الإجراءات وفق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين، مؤكدًا ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية وآمنة، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

ودعا م. الشمري الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة من قبل البلدية، والإبلاغ عن الملاحظات البلدية، وكذلك مخالفة الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، من خلال مركز البلاغات 940 للعمل على معالجتها.