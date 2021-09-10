شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تصنيفات لـ«بلاغات بلدي» ضمن «صور وأرسل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت بلدية شرق الدمام، المواطنين، للمشاركة في الإبلاغ عن التشوهات البصرية، عبر تطبيق «بلدي»، من خلال خدمة تحسين المشهد الحضري، مطالبة إياهم بتصوير الملاحظة، وإدخال البيانات المطلوبة لتقديم البلاغ، وذلك ضمن حملة «صور وأرسل».

وأوضحت البلدية أن تصنيفات بلاغ تحسين المشهد الحضري تشمل «الأرصفة المتهالكة، وأعمدة الإنارة، والحواجز الخرسانية، والنظافة، وحفر الشوارع».

وتستهدف الحملة تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري، للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، وتوعية المواطن وتعزيز دوره في المحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تسهم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضمن برنامج «جودة الحياة»، الذي يعمل على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوار المملكة بمشاركة الأمانات على مستوى المملكة، وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على معالجة مختلف مظاهر التشوه البصري من خلال منظومة العمل البلدي المميزة لديها.