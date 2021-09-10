شكرا لقرائتكم خبر عن 35 رائد نشاط يستعدون لـ «اليوم الوطني 91» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع 35 رائدًا للنشاط، وعدد من المشرفين والمسؤولين بمكتب تعليم القطيف، في مدرسة القطيف الثانوية، استعدادًا لإقامة فعاليات اليوم الوطني 91 للمملكة تحت شعار «هي لنا دار»، من أجل وضع الخطط والآلية لإخراج هذه المناسبة بالشكل اللائق، الذي يليق بها.

وأوضح مشرف النشاط بتعليم القطيف خالد السعود، أن هذا اللقاء هو البوابة الأولى لإبراز مناسبة اليوم الوطني 91، الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، وأن حضور أكثر من 35 رائدًا للنشاط دليل على حرص الجميع لإبراز المناسبة.

وأضاف إن ثمار هذا اللقاء ستظهر بإخراج لائق بهذا الوطن الغالي على القلوب، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول استعدادات لتفعيل هذه المناسبة، التي قرر أن تقام في صالة نادي الترجي الرياضي، على أن يستمر الاحتفاء باليوم الوطني من يوم الأحد 19 صفر، وحتى يوم الخميس 23 صفر.

وتابع: «في هذا اليوم سجل التاريخ كلمته وهي توحيد هذا الكيان الكبير، ونحن لا بد أن نبرز هذا اليوم بما يناسبه من فعاليات متنوعة، بما فيها من اعتزاز بالدين، وإبراز دور المؤسس، وتجسيد مشاعر الحب، وتعزيز قيم المواطنة، وتقدير نعمتي الأمن والأمان».