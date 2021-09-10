شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبان وأسوار عشوائية في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية محافظة الخبر، عددًا من المباني والأسوار العشوائية والمستودعات القديمة على طريق الملك فهد، بمساحة تزيد على 28 ألف م2، وتشمل الأعمال رفع المخلفات كافة، وتنظيف الموقع بالكامل، وذلك استمرارا لجهودها في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

من ناحيتها، انتهت إدارة الحدائق من صيانة ودهان ألعاب الأطفال في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق والمتنزهات، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، وتعزيزا لجودة الحياة، وسعيا لراحة وسلامة الأطفال.

على جانب آخر، أغلقت البلدية مطعمين بحي الثقبة؛ لعدم التزامهما بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس «كورونا»، وذلك خلال جولاتها الرقابية المتواصلة؛ للتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات اللازمة.

كانت بلدية الخبر قد بدأت إزالة تعدي عدد من المباني السكنية طالت شارعين من قبل أحد المجمعات السكنية بحي العقربية، وذلك استمرارا لحملة إزالة التعديات التي تنفذها البلدية، بمتابعة وتوجيه من أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير.