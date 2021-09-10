شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق لائحة الجزاءات على المنشآت الغذائية المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت جولات إدارة صحة البيئة التابعة لبلدية غرب الدمام، على المنشآت الغذائية، عن رصد عدة مخالفات، شملت استخدام أدوات غير صالحة، وتدني مستوى النظافة، ووجود مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف، مع تطبيق الإجراءات النظامية ولائحة الجزاءات بحق المخالفين، وذلك ضمن حملة «غذاؤكم أمانة».

كانت البلدية قد أغلقت 4 منشآت، وحررت 27 إنذارا ومخالفة خلال أسبوع، أبرزها عدم وجود ترخيص، واستخدام الطرق، ومزاولة النشاط خارج حدود المنشأة، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة.

على جانب آخر، واصلت إدارة المراقبة والنظافة الجولات المشتركة على المناطق الصناعية «دلة»، بالتعاون مع اللجنة المكونة من «وزارة التجارة، والدفاع المدني، وشرطة الدمام»؛ للتأكد من نظامية المواقع الاستثمارية.

فيما واصلت إدارتا المراقبة والكراج جهودهما في رفع وإزالة الملوثات البصرية العشوائية من على الطرقات والأراضي في نطاق البلدية، استكمالا لحملات تحسين المشهد الحضري.