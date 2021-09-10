شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأتين ورصد 83 مخالفة صحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية، منشأتين، وضبطت 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق «توكلنا»، وكذلك المخالفات البلدية، وذلك في 1451 جولة رقابية نفذتها الأمانة، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أمس الأول، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكل مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

وقالت الأمانة: إنها استقبلت عبر مركز البلاغات «940»، 20 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق «توكلنا».

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.