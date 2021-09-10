شكرا لقرائتكم خبر عن «علمني» تنمي مهارات 30 ألف متطوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل 30 ألف متطوع في دورات المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة «علمني» التي أطلقتها الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، بهدف ابتكار فرص تطوعية تسعى من خلالها وبالتعاون مع الجهات كافة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول لمليون متطوع بقدرات وكفاءات عالية.

وتستهدف المبادرة إتاحة الفرصة وتسخير طاقات وأوقات أصحاب العلم والمعرفة والمهن والهوايات والمختصين في مختلف المجالات للتطوع مع الجمعية وخدمة المجتمع، من خلال تقديم دورات تدريبية وورش عمل في مختلف العلوم والمهارات للمساهمة معا في تنمية شباب المجتمع علميا وثقافيا واجتماعيا، ورفع مستوى أداء المتطوعين والعمل التطوعي وتبادل الخبرات وتشجيع أفراد المجتمع على العمل التطوعي.

وشهدت المبادرة منذ انطلاقها تنظيم الدورات والمحاضرات وورش العمل المتخصصة عبر تطبيق زووم، وفي إحدى القاعات التدريبية الخاصة بمركز التوحد الأول خلال العام 2021، وفق حاجة فئة الشباب والشابات وحاجة سوق العمل والحاجة المعرفية، وذلك بترشيح شخصية من الخبراء والمتخصصين ليقدم الدورة كمبادرة تطوعية وخدمة للمجتمع.