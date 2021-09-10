شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم ضبابي بمدارس «ملكية ينبع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استحدثت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بإدارة الخدمات البيئية بقطاع التشغيل والصيانة، تقنية التبخير والتعقيم بالبخار، أو ما يسمى بـ «التعقيم الضبابي»، وتعميم استخدامه في تعقيم جميع الأسطح والمرافق المشتركة بمدارس وكليات مدينة ينبع الصناعية.

ووفرت الإدارة الأجهزة المخصصة للتعقيم بتقنية الضباب والمواد الصحية المخصصة واللازمة، والتي تستخدم تقنية المايكرون في نفث بخار المعقمات بحجم صغير جدا، ويمتد مدى الرش ليصل حتى ٨ أمتار طولية، مما يزيد من سرعة الإنجاز ويرشد استهلاك المواد المعقمة حتى ٨٠٪، مقارنة بالأجهزة التقليدية، كما تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة وجودة التعقيم اليومي، تزامنا مع عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة للعام الدراسي 1443هـ، وحرصا من الهيئة على تحقيق أعلى معايير السلامة والبيئة الصحية الآمنة بالمدارس، في ظل الظروف الراهنة، لاحتواء والحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».