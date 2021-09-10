شكرا لقرائتكم خبر عن 22 توصية لتطوير الخطط الدراسية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن ملتقى «الشؤون التعليمية الأول للعام 1443هـ» الذي نظمه تعليم الشرقية، أمس، في الخبر، بحضور مديري مكاتب التعليم في المنطقة ومديري الإدارات، 22 توصية لتنفيذها خلال العام الحالي، بهدف تطوير العملية التعليمية.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، أهمية تنفيذ الأدوار التكاملية بين جميع الإدارات والمكاتب وفق الخطط الوزارية، وتنفيذ البرامج كافة لتحقيق الأهداف المنشودة، وحث الجميع على مضاعفة الجهود لاستمرار العملية التعليمية بكفاءة.

من جهته، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، إن الملتقى جاء في وقت يتناسب مع بدء العام الدراسي لتعظيم المكاسب ومعالجة أي سلبيات قد تطرأ، مشيرا إلى أن الملتقى ناقش 9 محاور رئيسة، منها الدور الإشرافي في الهيئة، والاستعداد للعام الحالي الذي بدأ مع نهاية العام الماضي، والخطط الدراسية المطورة للتعليم المستمر، والخطط الدراسية المطورة في التربية الخاصة، كما ناقش التطوير المهني للمعلمين والبرامج الوزارية وخطة التهيئة لمكتب التعليم في الخطط الدراسية المطورة، والدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، ودور الموجه الطلابي في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، ودور المنسق الإعلامي.