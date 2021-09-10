شكرا لقرائتكم خبر عن 98 % تعافيا من «كوفيد- 19».. واستمرار تراجع «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والتعجيل بها؛ كونها السبيل الوحيد - بإذن الله - لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، لافتة إلى أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية.

حالات الإصابةوأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 103 حالات مؤكدة، وتعافي 195 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2289 حالة، منها 565 حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 545727 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 534834 حالة.

معلومات وخدماتولفت إلى تسجيل 6 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8604 حالات «يرحمهم الله جميعا».ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».​

القوى التمريضيةمن جانب آخر، كشفت «الصحة» أن إجمالي عدد القوى العاملة التمريضية في الوزارة يتجاوز 107 آلاف كادر، ويمثل السعوديون منهم أكثر من 67 ألف كادر بنسبة تتجاوز 62%.

مبادرات نوعيةوتواصل الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون التمريض جهود رفع مستوى جودة الخدمات التمريضية المقدمة في مرافقها الصحية، نظرا لدور الكادر التمريضي الفاعل في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع الصحي ضمن خطة التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030م، حيث تنفذ العديد من المبادرات النوعية التي يتم من خلالها تسليط الضوء على الجانب الإيجابي لنشر ثقافة التقدير والاعتراف بالأداء المتميز للكادر التمريضي ومردوده الإيجابي في رضا العاملين وبالتالي رضا المستفيدين من الخدمات الصحية في قطاعات وزارة الصحة.معايير واشتراطاتوتستعد الوزارة لإطلاق حملة «# كلنا_التمريض»، بهدف تكريم الكادر التمريضي المتميز في منشآتها الصحية خلال العام المنصرم 1442هـ، وفق معايير واشتراطات محددة، وذلك حرصا منها على استمرار إنتاجيتهم وتقديرا لعطائهم المتميز. يذكر أن «الصحة» سبق أن نفذت ذات الحملة ضمن مبادرات الاعتزاز بمهنة التمريض، وتأتي ضمن برنامج التحول للقطاع الصحي بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 للنهوض بالقطاع، بهدف التعريف بدور الممرض كمحور القطاع الصحي والاعتزاز به وإظهار جوانب المهنة الفنية والمهارية في خدمة الفرد والمجتمع، والتركيز على مدى جوهرية المهنة في منظومة الرعاية الصحية ومتطلباتها التي تستلزم العلم والاحترافية والتفاني والالتزام.