شكرا لقرائتكم خبر عن معرض صحي لتوعية الطلبة بـ«تدابير كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق تجمع محافظة الأحساء الصحي ممثلا بقسم الصحة المدرسية بإدارة صحة المجتمع بالتعاون مع إدارة التعليم ممثلة بالشؤون الصحية المدرسية، معرضا خاصا ضمن حملة «صحتي في مدرستي».

ويستهدف المعرض تعزيز صحة الطلبة وتهيئة المجتمع المدرسي وأولياء الأمور للعودة الآمنة للعام الدراسي الجديد، من خلال تعريفهم ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية، وأثرها الإيجابي في تعزيز الصحة العامة، وكذلك التعريف بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى التعريف بالنمط الغذائي الصحي لرفع المناعة.

يذكر أن برامج الصحة المدرسية التي ينفذها تجمع الأحساء الصحي من خلال المراكز الصحية والفرق الصحية المدربة لزيارة المدارس، تتضمن: برنامج الفحص الاستكشافي الذي يهدف إلى الكشف المبكر على الحالات والمشاكل الصحية لدى الطلبة، وإحالة هذه الحالات إلى العلاج بالمراكز الصحية والجهات المتخصصة، وتقديم التوعية الصحية اللحظية لهم.