شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 451 ألف قرص إمفيتامين تابعة لـ«حزب الله» إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت وزار الداخلية ونظيرتها النيجيرية محاولة إحدى الشبكات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي لتهريب 451,807 أقراص إمفيتامين إلى المملكة.

متابعة استباقيةوأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، لتهريب 451,807 أقراص إمفيتامين إلى المملكة، بحرا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معدات ميكانيكية، حيث تم بالتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة.

تصدٍّ وإحباطونوه المتحدث الأمني بالتعاون الإيجابي للجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا الاتحادية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.

تعاون مثمروتعد الضربة الاستباقية نتيجة للتعاون المثمر مع الأجهزة النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة في تتبع نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة. والجهود الأمنية لوزارة الداخلية ممثلة بقطاعاتها الأمنية في تعقب نشاطات الشبكات الإجرامية والتي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، وإحباط تلك المحاولات في موانئ المملكة وحدودها، أو إحباطها خارجها.