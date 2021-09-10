شكرا لقرائتكم خبر عن 132 متدربا بالدورة التأهيلية لضباط الدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، حفل تخريج الدورة 150 لأعمال الدفاع المدني التأهيلية للضباط، لـ 132 متدربا من الضباط والخريجين من مختلف التخصصات العلمية. ونقل مدير عام الدفاع المدني، تهنئة سمو وزير الداخلية للخريجين، مؤكدا ما تحظى به برامج تدريب الدفاع المدني من اهتمام ودعم غير محدود من سموه. وهنأ الفريق العمرو، الخريجين بالنجاح، مطالبا بالحرص على الاستفادة من العلوم والمعارف والخبرات التي حصلوا عليها في أداء المهام المنوطة بهم، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوافرة من معدات وآليات لتنفيذ وتعزيز أعمال الدفاع المدني، وتنمية وتطوير قدراتهم في مجال أعمال الدفاع المدني، وصقل معارفهم وخبراتهم العملية في جميع المجالات.