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شاهد.. متقاعد يحوّل مستودع خردة إلى متحف للسيارات الكلاسيكية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

شاهد.. متقاعد يحوّل مستودع خردة إلى متحف للسيارات الكلاسيكية

عشقه للدراجات النارية انتقل إلى أولاده

متابعات الخليج 365 - الرياض

بادر مواطن في العقد السادس من العمر إلى تحويل مستودع لتخزين الخردة إلى متحف للدرجات النارية والسيارات الكلاسيكية.

نشاط ما بعد التقاعد

وقال متابعات الخليج 365 عادل عبدالعزيز، لـ”برنامج يا هلا”: “إن المستودع ورثه عن والده، وتعلم منذ صغره الكفاح، فكان يهتم أولًا بالدراسة ويحرص على إنهاء واجباته أولًا وبشكل سريع حتى يستطيع أن يخرج ويلعب بالدراجة”.

عشق الدراجات النارية

وتابع عبدالعزيز أن حبه للدرجات النارية انتقل إلى أولاده، وقرر بعد تقاعده أن يحول المستودع الخاص به إلى متحف مقسم لجزأين، الجزء الأول منه مخصص للدراجات النارية، والآخر متعلق بالسيارات الكلاسيكية.

 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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