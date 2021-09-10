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ضبط قائد مركبة متهور اصطدم بعدة مركبات بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

ضبط قائد مركبة متهور اصطدم بعدة مركبات بالرياض

عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر

متابعات الخليج 365 - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمركبة تسير بتهور على أحد الطرق السريعة بمدينة الرياض، وقيام قائدها بالاصطدام بعدة مركبات معرضًا حياة سالكيه للخطر، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية قائدها والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأضاف متحدث شرطة منطقة الرياض، أنه اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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