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أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل خلال شهر أغسطس من هذا العام "7672" فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم، وصرف "457" وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل "299" متبرعاً بالدم، إضافة إلى تنفيذ حملتين للتبرع بالدم.
وأوضحت صحة حائل؛ أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الساعة الـ 7 مساءً، مشيرةً إلى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.صحة حائل وزارة الصحة
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 01:27 AM
بالإضافة إلى صرف "457" وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة"صحة حائل" تُجري "7672" فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم
أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل خلال شهر أغسطس من هذا العام "7672" فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم، وصرف "457" وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل "299" متبرعاً بالدم، إضافة إلى تنفيذ حملتين للتبرع بالدم.
وأوضحت صحة حائل؛ أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الساعة الـ 7 مساءً، مشيرةً إلى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.
، "صحة حائل" تُجري "7672" فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم ،
المصدر : الخليج 365
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