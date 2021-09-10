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محمد بن مسعود - الدمام - الولايات المتحدة تسجّل 163,164 إصابة جديدة و1,647 وفاة بكورونا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 163,164 إصابة جديدة و1,647 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 40,523,954، والوفيات 652,480.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تسجّل 163,164 إصابة جديدة و1,647 وفاة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-09
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 163,164 إصابة جديدة و1,647 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 40,523,954، والوفيات 652,480.
09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
11:05 PM
إجمالي عدد الإصابات بلغ 40,523,954 والوفيات 652,480 شخصاً
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 163,164 إصابة جديدة و1,647 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 40,523,954، والوفيات 652,480.
، الولايات المتحدة تسجّل 163,164 إصابة جديدة و1,647 وفاة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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