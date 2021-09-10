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قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان زمير كابولوف، اليوم (الخميس): "إن التدخل العسكري المباشر لروسيا في أفغانستان غير وارد لأنه لا يلبي مصالحنا".
وأضاف "كابولوف": "إن هذه الخطوة سوف ينظر إليها بالتأكيد بشكل سلبي من قِبل شعبنا الذي يتذكر جيدًا التجربة غير الناجحة للحملة العسكرية السوفييتية في أفغانستان"، وفقًا لـ"الشرق".
واعتبر المخاوف بشأن ارتفاع مستوى التهديد المباشر من حركة "طالبان" لبلاده بـالأمر المبالغ فيه.
"كابولوف": تدخل روسيا في أفغانستان غير وارد ولا يحقق مصالحهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-09
قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان زمير كابولوف، اليوم (الخميس): "إن التدخل العسكري المباشر لروسيا في أفغانستان غير وارد لأنه لا يلبي مصالحنا".
وأضاف "كابولوف": "إن هذه الخطوة سوف ينظر إليها بالتأكيد بشكل سلبي من قِبل شعبنا الذي يتذكر جيدًا التجربة غير الناجحة للحملة العسكرية السوفييتية في أفغانستان"، وفقًا لـ"الشرق".
واعتبر المخاوف بشأن ارتفاع مستوى التهديد المباشر من حركة "طالبان" لبلاده بـالأمر المبالغ فيه.
09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
10:02 PM
اعتبر الخوف من تهديد "طالبان" مبالغ فيه
قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان زمير كابولوف، اليوم (الخميس): "إن التدخل العسكري المباشر لروسيا في أفغانستان غير وارد لأنه لا يلبي مصالحنا".
وأضاف "كابولوف": "إن هذه الخطوة سوف ينظر إليها بالتأكيد بشكل سلبي من قِبل شعبنا الذي يتذكر جيدًا التجربة غير الناجحة للحملة العسكرية السوفييتية في أفغانستان"، وفقًا لـ"الشرق".
واعتبر المخاوف بشأن ارتفاع مستوى التهديد المباشر من حركة "طالبان" لبلاده بـالأمر المبالغ فيه.
، "كابولوف": تدخل روسيا في أفغانستان غير وارد ولا يحقق مصالحها ،
المصدر : الخليج 365
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