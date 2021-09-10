شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: لا يحق للمستشفيات تصوير الهوية الوطنية وكارت العائلة للمراجعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مدى إمكانية تصوير المستشفيات الهوية الوطنية أو كارت العائلة للمراجعين أو المرضى أو عائلاتهم.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في "تويتر" أن تصوير الهوية الوطنية مخالف، ويجب فقط الاطلاع عليها ويتم تدوين البيانات وإعادتها لحاملها.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقته الأحوال المدنية تضمن "‏‎هل تصوير الهوية الوطنية أو كرت العائلة بالمستشفيات مسموح؟"

كانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حددت ضوابط تسجيل الأسماء في المملكة العربية السعودية، مبينة أنه يجوز تسجيل الاسم معرف بـ «ال» في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع، كذلك يتم تسجيل الاسم مجردًا من الألقاب مثل لقب السيد