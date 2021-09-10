شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حارسي أمن يكشفان تفاصيل جديدة بشأن تحرش وافد بفتاة داخل مول بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

كشف حارس أمن تفاصيل مثيرة بشأن واقعة واقعة تحرش وافد بفتاة في مول بحائل، مؤكدين أنه حاول الهرب لكن تمكنا من السيطرة عليه

وقال حارس الأمن عبدالرحمن بن ثقيل الشمري"ظهر المتحرش في البداية ملتزما بالاجراءات الاحترازية لكنه بدأ يتردد على الأكشاك لشم العطور، ثم طلب أرقام العاملات، وتم رفع شكوى بشأنه، مبينا أنه طلب اصطحابه إلى الإدارة، فادعى أنه لم يرتكب جرما،وأثناء ذلك حاول المقاومة والهرب فتأكد من تورطه.

وأضاف الحارس عبدالرحمن بن مطارد الشمري "أثناء تفقد محيط الأكشاك بالمول لفت انتباهي شخص يطلب أرقام العاملات بالأكشاك، فسألت إحداهن فأكدت لي أنه يتسبب في إزعاجها".

وأشار الحارس عبدالرحمن إلى أنه تقرر اصطحاب الوافد إلى إدارة المول، وتصعيد الأمر إلى الدوريات أو توقيع المتهم على تعهد بعدم دخول المول نهائيا، بينما حاول الهرب وسيطرنا عليه".