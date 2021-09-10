الكويت: السماح بدخول المعلمين والمعلمات المقيمين في السعودية عبر منفذ «النويصيب»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، السماح للمعلمين والمعلمات العاملين بوزارة التربية الكويتية والمقيمين في السعودية بدخول البلاد من منفذ النويصيب اعتبارًا من الأحد المقبل 12 سبتمبر الجاري.

وقالت الداخلية الكويتية، في بيان رسمي، إنه سيتم السماح بدخولهم خلال أيام الدوام الرسمي من الأحد للخميس، من الساعة 5.30 إلى 7.30 صباحًا، على أن يقدموا ما يثبت أنهم يعملون بوزارة التربية الكويتية وأنهم مازالوا على رأس عملهم، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأضافت أن الدخول سيقتصر على المعلمين والمعلمات العاملين بالتربية، على أن يستثنى قائد المركبة المرافق (ساق خاص – أحد الأقارب) بشرط تقديم ما يثبت تلقيهم جرعتين من اللقاح المعتمد لدى الكويت عن طريق إبراز مستندات ورقية مطبوعة أو عن طريق تطبيقات (مناعة – هويتي - توكلنا).

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