بالفيديو.. ممرض يروي تفاصيل إنقاذه لمُسنة تعرضت لهبوط حاد على متن طائرة

الرياض - محمد عبدالله - في موقف بطولي، أنقذت شجاعة ممرض امرأة بعد تعرضها لهبوط حاد في الضغط على متن طائرة.

وكشف الممرض بدر بن عناد الرويلي، مشرف مركز الغسيل الكلوي بمحافظة طريف، في مداخلة مع برنامج «نشرة النهار»، المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، تفاصيل الواقعة قائلًا: «الحمد لله الذي جعل من علمنا نفعًا للناس.. يوم الإثنين في رحلة (القريات - الرياض) صباحًا تقريبًا بعد الإقلاع بنصف ساعة إلى 50 دقيقة لاحظت مسنة تدخل بشكل سريع على غرفة المضيفين ليخرج أحد المضيفين سريعًا.. وفورًا توقعت حالة مرضية ولم أنتظر طلبهم لممرض أو طبيب، وتوجهت بشكل سريع للمريضة بجوار شباك الطائرة وكان وضعها سيئ جدًّا وخرج من أنفها وفمها سوائل وكان تقييمي الأولى إما هبوط في الضغط أو السكري».

وتابع أنه قام بتنويمها على جنبها وباشر الإسعافات الأولية ومحاولة مخاطبتها لكي لا تفقد الوعي، وطلب من المحيطين إعطاءه ماء بسكر كما قدم أحد المسافرين له جهاز سكر لفحصها وكان معتدلًا؛ فتأكد من هبوط ضغطها خاصة أنها بدأت التعرض للبرد الشديد والتعرق بشكل واضح، مشيرًا إلى أنه واصل متابعتها لفترة ربع ساعة ولقناعته بالاحتياج لمحلول ملح وعدم توفره في الطائرة حصل من المضيفين على ماء وملح ورجع للمسنة شربها وبدأت حالتها تتحسن.

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