5 خطوات لإصدار السجل التجاري

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة "التجارة" عبدالرحمن الحسين أن خطوات إصدار السجل التجاري التي تصدرت أسئلة العموم الواردة لوزارة التجارة خلال شهر محرم 1443 هجرية، تبدأ بخمسة خطوات، هي الدخول على رابط الخدمات الموحد بوزارة التجارة e.mc.gov.sa والضغط على أيقونة السجل التجاري، ومن ثم تعبئة الخانات الرئيسة (الاسم التجاري، نوع النشاط، رأس المال، العنوان الوطني), وتكتمل خطوات إصدار السجل بإصدار الفاتورة، وتسديدها إلكترونياً، وطباعة السجل التجاري.
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