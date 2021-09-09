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«المعلمي» يبحث الموضوعات المشتركة مع «مندوب فيتنام»

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الدمام - شريف احمد - التقى المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى ‏المعلمي، بالمندوب الدائم لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة، السفير دانغ دينه ‏كوي، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

‏ وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة، وأهم القضايا على الساحة الدولية، فيما حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم الترشيحات في الوفد ‏خالد فلمبان.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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