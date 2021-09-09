شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث الموضوعات المشتركة مع «مندوب فيتنام» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بالمندوب الدائم لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة، السفير دانغ دينه كوي، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة، وأهم القضايا على الساحة الدولية، فيما حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم الترشيحات في الوفد خالد فلمبان.