شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث الموضوعات المشتركة مع «مندوب فيتنام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى ‏المعلمي، بالمندوب الدائم لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة، السفير دانغ دينه ‏كوي، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

‏ وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة، وأهم القضايا على الساحة الدولية، فيما حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم الترشيحات في الوفد ‏خالد فلمبان.‏