اخبار السعوديه

الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم الأمير يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-09

الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي

استعرضا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين
الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية السيد ليونيد سلوتسكي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.
الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا