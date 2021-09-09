، الهلال يعلن تعرض "الفرج" لوعكة صحية.. والفريق يواصل الاستعداد للاستقلال ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال تعرض قائد الفريق الكروي الأول سلمان الفرج إلى وعكة صحية، ألزمته التواجد في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي.
ميدانياً أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الخميس مراناً اعتيادياً، استعداداً لمواجهة الاستقلال الإيراني مباراة واحدة في دور ثمن النهائي دوري أبطال آسيا، الاثنين المقبل، على ملعب زعبيل في دبي الإماراتية.
بدأ الجهاز الفني المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية، حيث شهدت التدريبات الجماعية للفريق مشاركة اللاعب سالم الدوسري، بعد فراغه من تمثيل المنتخب السعودي في التصفيات النهائية لكأس العالم 2022.
طبق الجهاز الفني عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على جزء من الملعب.
الهلال دوري أبطال آسيا
الهلال يعلن تعرض "الفرج" لوعكة صحية.. والفريق يواصل الاستعداد للاستقلالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-09
أعلن نادي الهلال تعرض قائد الفريق الكروي الأول سلمان الفرج إلى وعكة صحية، ألزمته التواجد في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي.
ميدانياً أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الخميس مراناً اعتيادياً، استعداداً لمواجهة الاستقلال الإيراني مباراة واحدة في دور ثمن النهائي دوري أبطال آسيا، الاثنين المقبل، على ملعب زعبيل في دبي الإماراتية.
بدأ الجهاز الفني المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية، حيث شهدت التدريبات الجماعية للفريق مشاركة اللاعب سالم الدوسري، بعد فراغه من تمثيل المنتخب السعودي في التصفيات النهائية لكأس العالم 2022.
طبق الجهاز الفني عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على جزء من الملعب.
09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
11:05 PM
أعلن نادي الهلال تعرض قائد الفريق الكروي الأول سلمان الفرج إلى وعكة صحية، ألزمته التواجد في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي.
ميدانياً أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الخميس مراناً اعتيادياً، استعداداً لمواجهة الاستقلال الإيراني مباراة واحدة في دور ثمن النهائي دوري أبطال آسيا، الاثنين المقبل، على ملعب زعبيل في دبي الإماراتية.
بدأ الجهاز الفني المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية، حيث شهدت التدريبات الجماعية للفريق مشاركة اللاعب سالم الدوسري، بعد فراغه من تمثيل المنتخب السعودي في التصفيات النهائية لكأس العالم 2022.
طبق الجهاز الفني عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على جزء من الملعب.
، الهلال يعلن تعرض "الفرج" لوعكة صحية.. والفريق يواصل الاستعداد للاستقلال ،
المصدر : الخليج 365
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