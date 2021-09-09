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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية السيد ليونيد سلوتسكي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 11:35 PMسمو ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية السيد ليونيد سلوتسكي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.
، سمو ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ،
المصدر : الخليج 365
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