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سمو ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية السيد ليونيد سلوتسكي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

سمو ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي

سمو ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 11:35 PM

سمو ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي
وكالة الأنباء السعودية (واس)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية السيد ليونيد سلوتسكي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

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، سمو ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ،
المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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