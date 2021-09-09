محمد بن مسعود - الدمام - بحثا الموضوعات المشتركة وأهم القضايا الدولية التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى ‏المعلمي، بالمندوب الدائم لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة السفير دانغ دينه ‏كوي، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة، وأهم القضايا على الساحة الدولية. حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم الترشيحات في الوفد ‏خالد فلمبان.‏ المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة 09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 11:34 PM بحثا الموضوعات المشتركة وأهم القضايا الدولية مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره الفيتنامي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره الفيتنامي التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى ‏المعلمي، بالمندوب الدائم لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة السفير دانغ دينه ‏كوي، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة، وأهم القضايا على الساحة الدولية. حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم الترشيحات في الوفد ‏خالد فلمبان.‏ الكلمات المفتاحية ، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره الفيتنامي ،

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