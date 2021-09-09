محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد ‏‏‏‏‏الإصابات بلغ ‏‎40,523,954‎‏ والوفيات ‏‎652,480‎‏ شخصاً سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎163,164‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة و‏‎‏‎1,647‎‏‎‏ حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن إجمالي عدد ‏‏‏‏‏الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ ‏‎40,523,954‎‏، و‏الوفيات ‏‎652,480‎‏.‏أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية 09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 11:05 PM إجمالي عدد ‏‏‏‏‏الإصابات بلغ ‏‎40,523,954‎‏ والوفيات ‏‎652,480‎‏ شخصاً الولايات المتحدة تسجّل ‏‎163,164‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,647‎‏‎‏ وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجّل ‏‎163,164‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,647‎‏‎‏ وفاة بكورونا سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎163,164‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة و‏‎‏‎1,647‎‏‎‏ حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم إلى أن إجمالي عدد ‏‏‏‏‏الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ ‏‎40,523,954‎‏، و‏الوفيات ‏‎652,480‎‏.‏ الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجّل ‏‎163,164‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,647‎‏‎‏ وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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