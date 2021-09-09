شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية السيد ليونيد سلوتسكي.

وجرى خلال الاستقبال، الذي تم اليوم في قصر نيوم، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

يذكر أن الاستقبال حضره وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.