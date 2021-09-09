شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. متقاعد يحول مستودع خردة إلى متحف للسيارات الكلاسيكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قرر مواطن في العقد السادس من العمر أن يحول مستودع لتخزين الخردة إلى متحف الدرجات النارية والسيارات الكلاسيكية.

وذكر المواطن "عادل عبدالعزيز"، أن المستودع ورثه عن والده، وتعلم منذ صغره الكفاح، فكان يهتم أولا بالدراسة ويحرص على إنهاء واجباته أولا وبشكل سريع حتى يستطيع أن يخرج ويلعب بالدراجة، وذلك بحسب ما ذكره لبرنامج يا "هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأضاف أن حبه للدرجات النارية انتقل إلى أولاده، وقرر بعد تعاقده أن يحول المستودع الخاص به إلى متحف مقسم لجزئين، الجزء الأول منه مخصص للدراجات النارية، والآخر متعلق بالسيارات الكلاسيكية.