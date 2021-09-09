شكرا لمتابعة خبر عن استشاري طب النوم: الأشخاص الذين يعملون في الليل أكثر عرضة لأمراض القلب (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد استشاري طب النوم، أحمد باهمام، أن الدراسات العلمية أثبتت أن الأشخاص الذين يعملون في الليل أكثر عرضة لأمراض القلب، والسمنة والسكرى، وغيرها من الأمراض.

وأضاف أن النوم في النهار لا يضاهي النوم في الليل، حتى ولو وفر الإنسان الظروف المشابهة لأجواء الليل، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن البالغين يحتاجون من 6 إلى 7 ساعات نوم في الليل، بينما كبار السن من 7 إلى 8 ساعات، لافتا إلى أن المملكة تعد رابع دولة في العالم تنشر إرشادات عالية المستوى عن النوم.