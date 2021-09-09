شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشاري : الضوء من شبابيك الفصل يُساعد في تعديل الساعة البيولوجية للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف طلاب مدارس عن معاناتهم فيما يتعلق بالنوم بعد عودتهم للدراسة الحضورية، حيث ذكر طالب بالمرحلة الثانوية، سعود فقيهي، أن يومه غير منظم، حيث ينام الساعة 2 أو 3 صباحا ويستيقظ الساعة 6 صباحا.

كما أكد طلاب آخرين في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية أن عدد ساعات نومهم قليلة، وبعضهم لم ينام وذهب مباشرة للمدرس، فضلا عن آخرين لم يستغرق نومهم سوى بضع دقائق، وذلك وفقا لما ذكروه في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

من جهته، قال استشاري طب النوم، أحمد باهمام، إن التعرض للضوء من شبابيك الفصل يساعد على تعديل الساعة البيولوجية للطلاب.

وأضاف أن هناك مستقبلات في شبكية العين خاصة باستقبال الضوء، وتحديد الساعة البيولوجية، مشددًا على ضرورة أن تكون الإضاءة جيدة في الفصول، مؤكدًا أن ذلك يساعد في تعديل الساعة البيولوجية للطلاب، كما نصح الطلاب بتجنب الغفوات بعد عودتهم بالمدرسة.